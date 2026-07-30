Армения ввела запрет на импорт томатной пасты из стран ЕАЭС

Армения ввела временный запрет на импорт томатной пасты.

Соответствующее решение 30 июля принято на заседании правительства.

Мера будет действовать в течение шести месяцев. Запрет распространяется также на транспортировку указанной продукции из стран Евразийского экономического союза.

Отмечается, что решение обусловлено необходимостью обеспечения равных конкурентных условий для экономических операторов, импортирующих томатную пасту, и производителей томатной пасты из местного сырья, а также регулирования процесса закупки томатов.

Указывается, что в связи с ограничениями, введенными на экспорт и транзит карантинной продукции армянского происхождения, объёмы экспорта фруктов и овощей, включая тепличные помидоры, сократились, в результате чего значительная часть экспортируемых тепличных томатов в настоящее время продаётся на местном рынке, что приводит к снижению спроса на помидоры, выращенные в открытом грунте.

Ожидается, что в результате принятия решения объёмы продаж томатной пасты местного производства увеличатся, спрос на томаты возрастёт, в результате чего будет обеспечена закупка выращенных помидоров.

Источник: news.am