AZAL запустил регулярные рейсы в Карс - ФОТО

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) успешно выполнила свой первый рейс в турецкий город Карс.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Пассажиров первого рейса в Карс торжественно встретили в аэропорту Карс Харакани. Полеты по новому маршруту будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Открытие данного направления послужит дальнейшему расширению авиасообщения между Азербайджаном и Турцией, расширит возможности для путешествий пассажиров, а также внесет дополнительный вклад в развитие туризма, бизнеса и культурных связей.

Отметим, что Турция остается крупнейшим рынком присутствия «Азербайджанских авиалиний». В настоящее время авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Стамбул, Анкару, Измир, Анталью, Бодрум, Трабзон, Даламан, Адану и Карс.