Biletim.az представил обновление приложения с новыми сервисами для пассажиров

Для удобства пользователей портала Biletim.az в мобильное приложение были добавлены новые функции и реализован ряд обновлений.

Теперь при покупке билета через приложение или сайт Biletim.az пользователям больше не нужно вручную вводить данные удостоверения личности (FIN-код и серию документа). Достаточно отсканировать удостоверение с помощью телефона, после чего персональные данные будут заполнены автоматически. Новая функция позволяет значительно ускорить процесс оформления билета.

Еще одно обновление коснулось разделов «Карта» и «Остановки». Благодаря модернизации раздела «Карта» пассажиры смогут в режиме реального времени отслеживать фактическое местоположение автобусов на маршруте, узнавать расчетное время их прибытия в конечный пункт назначения, а также получать другую актуальную информацию. В разделе «Остановки» теперь можно ознакомиться с адресами мест посадки пассажиров и контактными телефонами.

Напомним, ранее пользователям приложения и сайта Biletim.az также стала доступна возможность приобретать электронные билеты сразу в обоих направлениях - туда и обратно. До этого через портал можно было оформить билет только в одну сторону.

Отметим, что в настоящее время через портал Biletim.az можно приобрести билеты по 94 направлениям в 58 населенных пунктов. К системе подключены 420 транспортных средств, обслуживающих 372 рейса.