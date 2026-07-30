Пашинян вновь вернулся к известному вопросу Лукашенко о том, кому нужна Армения

Армения нужна многим международным партнерам, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко двухлетней давности относительно того, кому нужна Армения.

«Сейчас мы показываем, кому нужна Республика Армения. Она нужна Китаю, США, Евросоюзу, Ирану. И все эти партнеры нужны Армении. Армения нужна Грузии, а Грузия – Армении. Она нужна Франции, Германии, Польше и Великобритании», – сказал Пашинян, указав на политику Еревана по диверсификации внешних отношений и расширению круга международных партнеров.

Источник: News.am