Мелания Трамп помогла воссоединиться с семьями русским и украинским детям

Жена президента США Мелания Трамп оказала содействие при воссоединении российских и украинских детей с семьями.

Об этом сообщили в Белом доме.

«Первая леди Мелания Трамп помогла пятой группе украинских и российских детей воссоединиться с их родными, продолжив гуманитарную работу на благо тех, кого затронул конфликт», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности с семьями воссоединились пятеро детей. Первая леди США намерена продолжить сотрудничать с властями России и Украины с целью безопасного возвращения детей их семьям.