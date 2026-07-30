Мелания Трамп помогла воссоединиться с семьями русским и украинским детям
Жена президента США Мелания Трамп оказала содействие при воссоединении российских и украинских детей с семьями.
Об этом сообщили в Белом доме.
«Первая леди Мелания Трамп помогла пятой группе украинских и российских детей воссоединиться с их родными, продолжив гуманитарную работу на благо тех, кого затронул конфликт», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в общей сложности с семьями воссоединились пятеро детей. Первая леди США намерена продолжить сотрудничать с властями России и Украины с целью безопасного возвращения детей их семьям.
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