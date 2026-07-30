Премьер Польши назвал следующие 100 дней решающими для боев на Украине

Следующие 100 дней могут определить, чем закончится конфликт России и Украины, заявил польский премьер Дональд Туск.

«Ситуация 50 на 50. Многие механизмы находятся в руках президента США и нескольких других лиц. Решения Илона Маска относительно Starlink и других систем имеют огромное значение», — сказал он.

Туск отметил, что на Польшу ориентируются другие европейские страны в этом вопросе: «Когда я разговариваю с нашими союзниками в Европе, для них мы по‑прежнему — хотя появились трещины — но мы по‑прежнему остаемся ориентиром».

Он также сказал, что сегодняшний инцидент с упавшей на территории Польши российской ракетой лишь укрепил его решимость поддержать Украину в ее борьбе против России.

«Безопасность Польши напрямую и безоговорочно зависит от эффективных действий украинских военных, в том числе и в воздухе. Если бы у украинцев было гораздо больше того, о чем они просили все это время, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши», — подчеркнул Туск.

Премьер сказал, что Польша полна решимости сделать все возможное, «чтобы Украина не проиграла эту войну».

Источник: The Guardian