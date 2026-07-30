Почему одного диплома уже недостаточно

Еще двадцать–тридцать лет назад диплом о высшем образовании практически автоматически повышал ценность кандидата на рынке труда.

Он открывал двери, помогал получить престижную работу и во многом определял дальнейшую карьеру.

Сегодня эта связь постепенно меняется.

При этом важно не впадать в крайности. Если посмотреть на рынок труда Азербайджана, диплом по-прежнему остается важным критерием при трудоустройстве. Для многих работодателей он подтверждает уровень образования и профессиональной подготовки. Во многих сферах без него невозможно начать карьеру.

Но означает ли это, что одного диплома достаточно для профессионального успеха?

Именно этот вопрос сегодня становится гораздо важнее, чем спор о том, нужен диплом или нет.

Мы часто связываем происходящие изменения исключительно с развитием искусственного интеллекта. Однако этот процесс начался задолго до появления ChatGPT. Экономисты и социологи уже несколько десятилетий говорят о постепенном изменении роли образования на рынке труда.

Еще в начале 1970-х годов лауреат Нобелевской премии по экономике Майкл Спенс предложил теорию сигнализирования, объясняющую, почему работодатели ценят дипломы.

Согласно этой теории, диплом ценен не только потому, что подтверждает полученные знания. Для работодателя он служит своеобразным сигналом: человек смог пройти длительное обучение, обладает дисциплиной, способен доводить начатое до конца и соответствует определенному уровню подготовки.

Но любой сигнал эффективен лишь до тех пор, пока позволяет отличить одного кандидата от другого. По мере того как высшее образование становится все более массовым, диплом постепенно перестает быть главным фактором, который помогает работодателю сделать выбор. Показательна одна цифра: по данным международных исследований рынка труда, за последний год доля компаний, публично отказавшихся от требования диплома при найме, выросла почти вдвое. Это не значит, что диплом обесценился — это значит, что он перестал быть достаточным ответом на вопрос, который сегодня волнует работодателя больше всего.

Что человек действительно умеет делать?

За годы работы мне неоднократно приходилось видеть кандидатов с сильным образованием, которые испытывали трудности при решении практических задач. И наоборот — специалистов, которые после окончания университета продолжали учиться, осваивали новые навыки и со временем становились ключевыми сотрудниками.

Именно поэтому все больше компаний начинают оценивать не только образование, но и реальные навыки, опыт реализации проектов, способность решать нестандартные задачи, взаимодействовать с людьми и постоянно учиться. В международной практике этот подход все чаще называют skills-based hiring — подбором сотрудников на основе подтвержденных компетенций.

Диплом подтверждает полученное образование. Опыт показывает, какие задачи человек уже решал. Но мир меняется настолько быстро, что этих двух критериев уже недостаточно, чтобы понять, насколько успешно человек сможет работать в условиях, которых еще вчера не существовало.

Работодателям становится важно видеть не только то, что человек знает сегодня, но и насколько быстро он способен учиться, адаптироваться, принимать решения и осваивать новое. Способность к развитию постепенно превращается из дополнительного преимущества в необходимое условие профессиональной устойчивости.

Мы постепенно переходим от оценки того, чего человек уже достиг, к пониманию того, на что он способен в будущем.

Диплом говорит о том, чему человек научился несколько лет назад. Опыт — о том, что он уже сделал. Но ни диплом, ни опыт сами по себе не отвечают на вопрос, который, на мой взгляд, становится все более важным: что этот человек сможет сделать завтра?

Именно поиск ответа на этот вопрос становится одной из ключевых задач — и для работодателей, и для образовательных организаций, и для самого человека, который пытается понять, куда двигаться дальше.

Пока мы продолжаем измерять людей тем, что уже написано в дипломе или в резюме, мы упускаем главное: способность учиться, адаптироваться и расти — то, что нельзя увидеть ни в одной строчке диплома, но что все чаще решает, состоится карьера или нет.

Возможно, главный вопрос ближайшего десятилетия будет звучать уже не «Какое образование вы получили?», а «Каким может стать этот человек?». И чем раньше мы научимся отвечать на этот вопрос — тем раньше сможем помочь людям находить свой путь, а не просто подтверждать уже пройденный.

Автор: Джамиля Омарова

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