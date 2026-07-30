Более 10 полицейских погибли при атаке террористов в Пакистане

Число полицейских, погибших при нападении боевиков на блокпост правоохранителей в пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, увеличилось до 11. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на МВД страны.

Ранее сообщалось о гибели девяти силовиков. Террористы применили при атаке на блокпост квадрокоптеры с самодельными взрывными устройствами.

Затем рядом с блокпостом боевики устроили засаду, откуда обстреляли полицейский бронетранспортер, в котором ехали направленные для подкрепления силовики. Террористы подорвали бронетранспортер, полицейские ответным огнем ликвидировали нескольких экстремистов. Общее число убитых в инциденте террористов составило 15.

Власти Пакистана обвинили в атаке боевиков запрещенной в стране радикальной группировки «Фитна аль-Хаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан» или «Движение талибов Пакистана»). На граничащие с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в 2025 году пришлось 90% террористических вылазок в Пакистане. В обоих регионах различные вооруженные группировки совершают нападения на пакистанских силовиков и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств — пуштунов и белуджей. Исламабад обвиняет афганские власти в предоставлении убежища боевикам.

Источник: ТАСС