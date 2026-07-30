Украла золото на 5000 манатов: в Абшероне разоблачили псевдопокупательницу недвижимости

Из дома, расположенного на территории Абшеронского района, похищены ювелирные изделия на сумму 5000 манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении преступления 31-летняя Р. Гулиева.

В ходе разбирательства выяснилось, что задержанная, узнав о продаже дома потерпевшего, представилась покупательницей, проникла в жилье и совершила кражу.

Расследование продолжается.