В Азербайджане два футболиста погибли в автокатастрофе - ВИДЕО

Вчера вечером на автодороге Гобу - Локбатан произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az, легковой автомобиль марки Toyota с государственным регистрационным знаком 99-EN-361 столкнулся с транспортным средством марки Ford Transit.

В результате аварии находившиеся в салоне Toyota Бахруз Султанов и Рауф Гусейнов скончались на месте, а водитель Ford получил травмы различной степени тяжести.

По полученным данным, погибшие в аварии являлись игроками футбольного клуба «Гобу».

Отметим, что ФК «Гобу» выступает в Региональной лиге АФФА сезона 2025/26.