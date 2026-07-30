Лига конеренций: «Нефтчи» забил первым в матче с «Динамо-Минск» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский клуб «Нефтчи» вышел вперед в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо».

На 12-й минуте гол в ворота соперника забил Брено Алмейда.

21:15

Стартовала встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между бакинским «Нефтчи» и минским «Динамо».

Команды проводят матч на стадионе «Берое» в болгарском городе Стара-Загора.

21:02

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» проведет ответную встречу второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против минского «Динамо».

Команды определились со стартовыми составами на матч.

В составе «Динамо-Минск» с первых минут выйдут Иван Шимакович, Алексей Иванов, Владислав Калинин, Глеб Гурбан, Абдул-Азиз Туре, Александр Селява, Артем Соколовский, Фаваз Абдуллахи, Мустафа Джиме, Евгений Малашевич и Карен Варданян. Главный тренер команды — Александр Шагойко.

«Нефтчи» начнет игру в составе: Эмиль Балаев, Эндрю Гравийон, Мурад Хачаев, Фалайе Сако, Руфат Аббасов, Ифеаньи Мэтью, Эмин Махмудов, Густаво Клисман, Брено Алмейда, Имад Фараж и Любомир Тупта. Главный тренер бакинского клуба — Юрий Вернидуб.