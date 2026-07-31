Израиль скептически относится к перспективе разоружения ХАМАС

Власти Израиля скептически относятся к перспективе разоружения радикального палестинского движения ХАМАС по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану мирного урегулирования.

Об этом со ссылкой на американские дипломатические источники сообщила газета The Hill.

В четверг Трамп объявил о том, что созданный по инициативе США Совет мира договорился о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. Президент США также заявил, что израильские подразделения после этого будут выведены из Газы.

"Они (израильская сторона — прим. ТАСС) очень скептически относятся к тому, что ХАМАС разоружится. Но опять же, от них на самом деле многого и не требуется в этом процессе, это не соглашение о доверии. Это на деле просто сделка, основанная на условиях. И по мере развития событий все должны будут выполнить взятые на себя обязательства", — отметил один из собеседников издания.

Газета The Jerusalem Post в четверг также сообщала со ссылкой на источники, что руководство Израиля передало свои сомнения относительно перспектив реализации плана мирного урегулирования экс-премьеру Великобритании и представителю Совета мира Тони Блэру.

Источник: ТАСС