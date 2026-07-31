В Союзе кинематографистов Азербайджана заявили о блокировке налоговой страницы и угрозе ликвидации организации - ФОТО

30 июля состоялось заседание членов Совета правления Союза кинематографистов Азербайджана (СКА).

«С сожалением отмечаем, что в результате безответственных действий некоторых наших коллег, входящих в Совет правления, под угрозой оказался юридический статус нашей организации. Заблокирована налоговая страница СКА, стало невозможным продление трудовых договоров, а реализация проектов фактически приостановлена» - говорится в заявлении Совета правления СКА, опубликованном в социальных сетях.

В Совете правлении СКА заявили, что единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение выборов председателя на конференции в соответствии с требованиями Устава. По мнению членов Совета правления, дальнейшее затягивание сроков проведения конференции может поставить организацию перед угрозой ликвидации.

«Мы требуем от первого секретаря и исполнительного секретаря Союза кинематографистов Азербайджана принять все необходимые организационные меры для проведения Конференции не позднее 5 сентября 2026 года» - отмечается в заявлении.

Напомним, что ранее секретари СКА выступили с совместным заявлением о кризисе в организации, а чуть позже исполнительный секретарь Али Иса Джаббаров сообщил о новом витке кризиса.

Отметим, что 26 мая в Азербайджане состоялось заседание СКА, по итогам которого новым председателем организации был избран Али Иса Джаббаров, однако юридического оформления не состоялось.