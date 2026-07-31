Садыр Жапаров: Политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне

Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений», - подчеркнул глава государства Кыргызстана.