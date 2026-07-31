Павел Дуров рассказал, почему попал в список террористов и экстремистов в РФ

30 июля стало известно о том, что основателя Telegram Павла Дурова внесли в России в перечень террористов и экстремистов.

Теперь П. Дуров числится в реестре лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Основатель Telegram прокомментировал данную ситуацию в своем официальном Telegram-канале, где отметил следующее: «Россия внесла меня в список „террористов“ за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено „публиковать информацию в интернете“. Похоже, российские чиновники окончательно запутались в том, кто кого может запретить в интернете».

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