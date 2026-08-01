Диплом в один клик: более 1000 выпускников АСА получат документы в mygov

Выпускники Азербайджанской спортивной академии 2025/2026 учебного года будут получать дипломы высшего образования в электронном формате.

Как сообщает Спортивная академия, на первом этапе оформление прошли электронные документы 1091 выпускника, а дипломы остальных учащихся будут подготовлены поэтапно.

С августа этого года выпускники смогут загрузить свои дипломы в личном кабинете на цифровой государственной платформе mygov.