Диплом в один клик: более 1000 выпускников АСА получат документы в mygov
Выпускники Азербайджанской спортивной академии 2025/2026 учебного года будут получать дипломы высшего образования в электронном формате.
Как сообщает Спортивная академия, на первом этапе оформление прошли электронные документы 1091 выпускника, а дипломы остальных учащихся будут подготовлены поэтапно.
С августа этого года выпускники смогут загрузить свои дипломы в личном кабинете на цифровой государственной платформе mygov.
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