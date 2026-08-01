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Почти все природные пожары в Турции взяты под контроль

First News Media16:39 - Сегодня
Почти все природные пожары в Турции взяты под контроль

В Турции 258 из 260 лесных пожаров удалось взять под контроль, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Ибрагим Юмаклы.

«В значительной степени локализованы (но остаются активными — ред.) пожары в районе Чине провинции Айдын и в Сусурлуке провинции Балыкесир», — добавил он.

Министр подчеркнул значительную роль человеческого фактора. Так, в районе Гемеч в Балыкесире пожар возник из-за искры от сварочного аппарата, хотя власти призывали не использовать такую технику.
Пожарами охвачены леса в Аланье, Анталье, провинции Мерсин и районе Гемеч на западе Турции. Наиболее сложная ситуация в районе Чине южной провинции Айдын. По данным департамента коммуникаций администрации президента Турции, к тушению привлечены 28 самолетов, 119 вертолетов, 14 беспилотных аппаратов и более 5000 единиц наземной техники.

Источник: Мир24

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