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Украина снова атаковала Wildberries. Под удар попал склад во Владимирской области

First News Media09:48 - Сегодня
Украина снова атаковала Wildberries. Под удар попал склад во Владимирской области

Украинские беспилотники рано утром 3 августа атаковали логистический центр маркетплейса Wildberries во Владимирской области, сообщили в компании.

Помещение логистического центра загорелось. Сотрудников, как утверждают в Wildberries, эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев уточнил, что украинские дроны атаковали склад в Собинском округе. «Есть разрушения, пожар», — добавил он.

Речь идет о логистическом центре Wildberries «Владимир — Воршинское», который находится возле деревни Хрястово во Владимирской области, утверждают украинские мониторинговые телеграм-каналы со ссылкой на видео очевидцев.

Украинские беспилотники с середины июля почти ежедневно наносят удары по складам и логистическим центрам крупнейшего в России маркетплейса Wildberries. Склад во Владимирской области стал 18-м логистическим центром компании, попавшим под удар.

Украина объясняет атаки тем, что эти склады и логистические центры используются в поставках «подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования».

Источник: Meduza

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