В Хырдалане мужчина нанес ножевые ранения своей жене, после чего покончил с собой - ОБНОВЛЕНО

3 августа около 07:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из города Хырдалан Абшеронского района (улица М. Гусейнзаде).

Как сообщили 1news.az в TƏBİB, на место вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи.

«Бригадой скорой медицинской помощи была зафиксирована доврачебная смерть одного человека (мужчины). Еще один человек (женщина) была госпитализирована в Абшеронскую центральную районную больницу.

Состояние пострадавшей, у которой диагностированы открытые и множественные ранения области шеи, головы, грудной клетки, предплечья, плеча и плечевого сустава, а также ушиб брюшной стенки, оценивается как средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

16:28

В городе Хырдалан ссора между супругами закончилась гибелью обоих.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, бытовой конфликт между мужем и женой, вспыхнувший в их доме, перерос в поножовщину.

В результате от полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, однако спасти её жизнь не удалось.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

По факту проводится расследование.