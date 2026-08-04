В Азербайджане упростят таможенное оформление для скоропортящихся товаров

В Азербайджане будут разработаны упрощенные правила таможенного оформления для скоропортящихся товаров, живых животных, медиаматериалов и ряда других грузов.

Как сообщает Report, это отражено в указе президента Ильхама Алиева о введении в действие поправок в Таможенный кодекс.

Кабинету министров поручено в шестимесячный срок разработать и представить главе государства упрощенные правила таможенного оформления боевого военного вооружения и боеприпасов, товаров, закупаемых для нужд обороны и национальной безопасности, живых животных, скоропортящихся товаров, радиоактивных веществ, материалов для медиа (аудиовизуальных, печатных, онлайн-медиа и информационных агентств), а также товаров, направляемых в адрес законодательных, исполнительных и судебных органов власти, Центрального банка, и других товаров подобного рода.

Также будут разработаны льготные и упрощенные правила таможенного контроля в период пандемий, инфекционных заболеваний, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.