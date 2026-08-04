Байрамов: Рассчитываем на начало строительных работ по TRIPP в 2026 году 

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что проект TRIPP имеет важное значение для всего региона, выразив надежду на начало строительных работ уже в 2026 году.

Как сообщает 1news.az, об этом глава МИД Азербайджана заявил на совместной пресс-конференции с членом Федерального совета Швейцарии, главой Федерального департамента иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

«Я хотел бы особо отметить проект TRIPP и его значение для всего региона. Проект TRIPP относится к проходящему по территории Армении 42-километровому участку Зангезурского коридора. Это совместный проект США и Армении. При этом американская сторона на регулярной основе информирует Азербайджан о ходе реализации проекта, поскольку как начальная точка дороги, так и конечная находятся на территории Азербайджана. Иными словами, без участия Азербайджана этот проект не сможет функционировать. Мы рассчитываем на то, что уже в 2026 году на этом 42-километровом участке начнутся строительные, работы», - сказал министр.