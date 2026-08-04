Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей блогера Гусейна Гасанова, признав его виновным в отмывании денег.
Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд решил назначить Гасанову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере 1 млн рублей. Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции", - сказали агентству.
В прениях сторон прокуратура требовала для блогера шесть лет колонии заочно.
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