Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии

Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей блогера Гусейна Гасанова, признав его виновным в отмывании денег.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд решил назначить Гасанову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в размере 1 млн рублей. Назначенное наказание считается заочным. Его срок исчисляется с момента задержания осужденного или его экстрадиции", - сказали агентству.

В прениях сторон прокуратура требовала для блогера шесть лет колонии заочно.