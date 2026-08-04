В ВОЗ заявили о росте числа умерших от Эболы в ДРК до 1,6 тыс.

Число людей, умерших от заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), превысило 1,6 тыс.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич.

"По состоянию на 1 августа [зафиксировано] 3 748 подтвержденных случаев, из них 1 657 подтвержденных летальных исходов", - сказал он на брифинге в Женеве.

По его словам, эпидемия "продолжает распространяться, превышая возможности мер реагирования". "Нам нужна дополнительная поддержка не только в финансовом плане, но и в виде других ресурсов для расширения масштабов мер реагирования во всех областях", - добавил он, отметив, что речь идет о лечебных мощностях, группах полевых исследователей, бригадах по безопасному захоронению умерших и работниках на местах.

17-я по счету вспышка лихорадки Эбола началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. 1 августа ВОЗ назвала вспышку крупнейшей в истории ДРК.