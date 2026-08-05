«Огромный провал»: венгерский аналитик раскритиковал правительство за кризис и невыполненные обещания

Венгерский политолог Чаба Аттила Наги (Nagy Csaba Attila) выступил с резкой критикой в адрес действующих властей страны.

На своей странице в социальной сети X эксперт заявил, что правительство демонстрирует полную некомпетентность, отсутствие кризисного менеджмента и неспособность сдержать предвыборные обещания.

В своем публикации эксперт приводит список социальных и экономических проблем, с которыми столкнулась страна, иронизируя над политическими лозунгами оппонентов прежнего руководства:

«С тех пор как Орбан не ворует:

❌ Прекращен 3%-ный кредит для предпринимателей;

❌ Отменена защищенная цена на топливо;

❌ Отменяется заморозка процентных ставок по ипотеке;

❌ Не нашлось средств на обещанную разовую выплату в 100 тысяч форинтов к началу учебного года для 700 тысяч семей;

❌ Не введено «немедленное» двойное пособие на ребенка;

❌ Не повышена «немедленно» зарплата медсестрам;

❌ Не введен «в первый же день» льготный НДС на здоровые продукты питания;

❌ Наблюдаются перебои с электроэнергией;

❌ Впервые в истории останавливается АЭС «Пакш»;

❌ Возникли проблемы с водоснабжением;

❌ Во многих регионах фиксируется дефицит топлива».

Политолог отдельно ответил сторонникам партии «Тиса», пытающимся списать коммунальный и энергетический коллапс на форс-мажорные природные факторы.

«Прежде чем представители партии "Тиса" скажут, что правительство не виновато в засухе, укажем на главное: речь идет о партии, которая безответственно и без какой-либо концепции раздавала обещания. Они явно непригодны к управлению страной. Засуха, мелеющий Дунай и топливный кризис — это процессы, начавшиеся не за один день; еще весной было известно, что уровень воды в Дунае станет критическим. Это правление станет огромным провалом для всей страны», — резюмировал он.