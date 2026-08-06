На каких улицах Баку 6 августа наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК
В Баку заторы наблюдаются только на трех участках дорог.
Как передает 1news.az, об этом заявили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время затруднено движение транспорта на следующих участках:
- На дороге вдоль 1-го озера в направлении проспекта Зии Буниятова;
- На шоссе Баку–Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
- На проспекте Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
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