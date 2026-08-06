В ряде районов Баку и регионах Азербайджана временно ограничат подачу электроэнергии

В ряде районов Баку и регионов Азербайджана 6 августа будут проводиться плановые ремонтные работы на объектах электроснабжения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что работы будут выполнены на нескольких трансформаторных подстанциях столицы и воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ в регионах. Их цель - повышение качества электроснабжения и обеспечение растущего спроса на электроэнергию.

В связи с этим в части жилого массива 2-я Алатава в Ясамальском районе будет временно ограничена подача электроэнергии.

В Наримановском районе без электроснабжения с 09:00 до 13:00 останутся отдельные участки проспекта Зии Буниятова и улицы Шахмара Алекперова.

С 10:00 до 14:00 плановое отключение затронет села Юхары Ляки, Гювякенд и Эмирарх Агдашского района. В селе Тязя Шильян Уджарского района подача электроэнергии будет приостановлена с 10:00 до 12:00.

После завершения ремонтных работ жители указанных территорий будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.