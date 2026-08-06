В Гяндже драка у ресторана закончилась убийством и ранением троих человек

В Гяндже массовая драка у одного из ресторанов закончилась убийством.

Как передает Report, в ходе конфликта 42-летний Азер Юсифов получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия.

Кроме того, ножевые ранения получили 30-летний Рахиб Байрамлы, 27-летний Турал Ильясов и его ровесник Азамат Пещерский. Пострадавшие были госпитализированы в одну из больниц Гянджи.

По подозрению в совершении убийства сотрудники полиции задержали 19-летнего М. Мамедзаде, который передан следствию.

По факту проводится расследование.