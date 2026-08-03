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Экономика

В Азербайджане вводят новые правила и лимиты для приходных операций

Фаига Мамедова16:57 - Сегодня
В Азербайджане вводят новые правила и лимиты для приходных операций

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) и Ассоциация финтеха Азербайджана (AzFina) договорились о применении риск-ориентированного подхода к приходным операциям в целях предотвращения злоупотреблений платежными инструментами.

Председатель Правления Общественного объединения «Ассоциация финтеха Азербайджана» Эдгар Абдуллаев заявил, что главная цель нового подхода — повышение эффективности борьбы с незаконными финансовыми операциями.

«Мы делаем очередной шаг к более эффективной организации борьбы с незаконной коммерческой деятельностью, легализацией средств, полученных преступным путем, финансированием терроризма и нелегальными азартными играми», — отметил Эдгар Абдуллаев.

По его словам, внедряемые меры послужат укреплению прозрачности и безопасности в платежной экосистеме, а также своевременному выявлению и предотвращению рискованных операций.

Согласно согласованному подходу, по каждому платежному инструменту пользователей платежных услуг предусматривается проведение максимум 5 приходных операций в день, а максимальная сумма пополнения в месяц составит 20 тысяч манатов.

Наряду с этим банками и организациями электронных денег планируется предоставление только одного платежного инструмента по каждому финансовому продукту, привязанному к счету клиента. На данном этапе применение каких-либо лимитов к расходным операциям по платежным инструментам не предусматривается.

Эдгар Абдуллаев подчеркнул, что новый подход не окажет негативного влияния на повседневную деятельность пользователей, совершающих законные и стандартные платежные операции.

«Эти ограничения не повлияют на пользователей, совершающих законные и стандартные платежные операции. Напротив, они послужат формированию более надежной, устойчивой и здоровой платежной среды», — заявил председатель AzFina.

Приходные операции, совершаемые клиентами по платежным инструментам, принадлежащим им самим или их близким родственникам, будут исключением из установленных лимитов. В то же время применение лимитов не предусматривается в случаях, когда предоставлена необходимая информация по операциям и они соответствуют риск-профилю клиента.

При представлении соответствующих обоснований банки и организации электронных денег также смогут выдавать клиентам дополнительные платежные инструменты.

АБА и AzFina заявляют, что пользователи с добросовестной платежной практикой продолжат пользоваться POS-терминалами, услугами электронного банкинга и другими цифровыми платежными возможностями в прежнем режиме.

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