В Сумгайыте сгорела автомастерская

В Сумгайыте произошел пожар в автомастерской.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел ночью на проспекте Кёроглу.

Арендованная Гашимовым Эмином Надир оглы (1980 г.р.) автомастерская полностью сгорела. Также сгорела часть прилегающего к ней магазина автозапчастей.

К месту происшествия были привлечены сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Распространение огня на другие объекты удалось предотвратить.

Причины инцидента выясняются.