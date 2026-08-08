В Сумгайыте сгорела автомастерская
В Сумгайыте произошел пожар в автомастерской.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел ночью на проспекте Кёроглу.
Арендованная Гашимовым Эмином Надир оглы (1980 г.р.) автомастерская полностью сгорела. Также сгорела часть прилегающего к ней магазина автозапчастей.
К месту происшествия были привлечены сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Распространение огня на другие объекты удалось предотвратить.
Причины инцидента выясняются.
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