Пашинян поздравил народы Азербайджана и Армении по случаю годовщины Вашингтонского саммита

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в своем тг-канале к годовщине подписания Совместной декларации в Вашингтоне с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в присутствии американского лидера Дональда Трампа.

Он назвал 8 августа 2025 года рубежной датой для Армении и напомнил, что парафированное в Вашингтоне министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в присутствии трех лидеров "Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном" ожидает подписания и ратификации.

По словам Пашиняна, крупнейший политический и социально-психологический результат Вашингтонского саммита мира заключается в том, что "руль нашей истории вновь оказался в наших руках".

"Нелегко установить какой-либо мир, нелегко было и установление нашего мира. Но разрушить любой мир чрезвычайно легко, и это можно сделать очень быстро, и вопрос в том, удастся ли в этом случае восстановить мир через 35 лет... Это не означает, что наш путь идеален и лишен опасностей. Это означает, что именно наши решения приоритетны и предопределяют нашу дальнейшую судьбу", - написал он в своем тг-канале.

Чтобы сделать мир необратимым, по мнению премьера Армении, необходимо перестать говорить о праве "на возвращение армян Нагорного Карабаха", отметил он.

Пашинян считает, что на парламентских выборах 7 июня граждане Армении "не только отдали вотум доверия миру, но и встали на защиту мира".

«Я благодарю президента Трампа за его неоспоримые усилия, вложенные в установление этого мира. Поздравляю народ Армении по случаю 8 августа. Поздравляю народ Азербайджана по случаю 8 августа. Наконец у нас есть день, который нас умиротворяет, а не разжигает. И пусть с миром покоятся все жертвы конфликта. Никогда больше. Да здравствует мир», - написал Пашинян.

Напомним, 8 августа 2025 г. в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта. Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахиджеваном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление.