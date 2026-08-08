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По прошествии года с исторической встречи: как геоэкономика стала главным двигателем мира на Южном Кавказе

Ялчин Алиев11:13 - 08 / 08 / 2026
По прошествии года с исторической встречи: как геоэкономика стала главным двигателем мира на Южном Кавказе

Сегодня исполняется год с исторической трехсторонней встречи в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа, ставшая поворотным моментом в истории Южного Кавказа.

Совместная декларация и парафирование текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» зафиксировали кардинальную смену парадигмы регионального развития. За прошедший год стало очевидно, что главным двигателем устойчивого мира является геоэкономика. Южный Кавказ стремительно трансформируется из зоны многолетнего этнополитического противостояния в один из важнейших транспортно-логистических узлов Евразии. Разблокировка коммуникаций, инициированная азербайджанской стороной и закрепленная на высшем международном уровне в Вашингтоне, создала материальный фундамент безопасности, выходящий далеко за пределы регионального масштаба.

Ключевой составляющей экономической архитектуры нового мира стал проект TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»). Данный проект предусматривает открытие мультимодального транспортного коридора через 42-километровый участок территории Сюникской области, связывающего основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчываном и далее с Турцией. На протяжении десятилетий этот географический разрыв блокировал прямой сухопутный транзит и сдерживал потенциал макрорегиона. Вашингтонский саммит придал идее разблокировки региональных коммуникаций мощнейший международный импульс, оформив проект TRIPP как ключевое звено Среднего коридора — Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Правительство США и институциональные инвесторы оценили стратегическое значение этой артерии как наиболее короткого и безопасного пути для транспортировки грузов в обход нестабильных северных и южных маршрутов. Это подтверждается созданием совместной управляющей структуры с контрольным пакетом США и выделением многомиллионного фонда TRIPP+ для первичного финансирования инфраструктуры. Прагматизм новой логистической модели заключается в четком разграничении вопросов суверенитета и функциональной эффективности. Сконструированная в Вашингтоне формула обеспечивает безусловный уважительный подход к территориальной целостности и юрисдикции Армении над проходящей по ее земле инфраструктурой и одновременно гарантирует Азербайджану и международным перевозчикам беспрепятственный, упрощенный и безопасный транзит на основе передовых цифровых технологий таможенного администрирования. Соединенные Штаты выступили не просто политическим координатором процесса, но и гарантом экономической привлекательности коридора. Для стартового финансирования инфраструктурных работ, запуск которых намечен на текущий год, был сформирован специализированный грантовый фонд TRIPP+ Enterprise Fund. Первоначально одобренный Госдепартаментом США в объеме $201 млн, его капитал впоследствии был официально удвоен и доведен до $402 млн. Подобная активность, проявленная Вашингтоном в этом вопросе, превратила логистический проект из предмета политических споров в сугубо коммерческую и высоколиквидную платформу международного значения.

Системная трансформация логистической карты Южного Кавказа опирается на последовательную государственную стратегию Азербайджана, который задолго до соглашений 2025 года сформировал масштабную внутреннюю инфраструктурную базу. Модернизация Бакинского международного морского торгового порта в Аляте, расширение пропускной способности железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, строительство магистральных автодорог и международной аэропортовой сети на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура заложили основу для интеграции страны в глобальные цепочки поставок. По этому поводу президент Ильхам Алиев еще в 2024 году заявлял: «Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют».

Экономический эффект от реализации договоренностей уже проявляется в конкретных операционных показателях регионального транзита, демонтирующих прежний режим изоляции. Азербайджан первым объявил о снятии всех ограничений на транзит коммерческих грузов в Армению, действовавших со времен оккупации, что незамедлительно сказалось на торговой динамике. Через азербайджанскую территорию в Армению пошли регулярные составы с сельскохозяйственной продукцией, строительными материалами, энергоносителями и промышленным сырьем.

Снабжение армянского рынка критически важным топливом, включая бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо азербайджанского производства, продемонстрировало прямую выгоду мирного сосуществования для конечных потребителей и хозяйствующих субъектов. Зависимость региона от внешних шоков и логистических сбоев существенно снизилась благодаря появлению предсказуемого и короткого плеча доставки.

Включение TRIPP как участка стратегического Зангезурского коридора в международную транспортную систему завершает формирование сквозного транзитного каркаса, выгода от которого распространяется на весь регион. Турция получает прямой сухопутный доступ к тюркскому миру и рынкам Центральной Азии, Азербайджан бесперебойно соедищается со своим эксклавом Нахчываном и заполняет пустовавшую многие годы клетку важнейшим элементом собственной логистической мозаики, а Армения получает шанс выйти из тридцатилетней изоляции, куда ее загнали прежние правители, и превратиться из тупиковой территории в транзитную страну. Официальный Вашингтон неоднократно подчеркивал, что разблокировка транспортных артерий Южного Кавказа и реализация проекта TRIPP открывают колоссальные экономические возможности, создавая условия для привлечения долгосрочных инвестиций в инфраструктуру и интеграции этого региона в глобальные логистические цепочки.

Параллельно с развитием сухопутных маршрутов усиливается значение энергетического диалога. Подключение Азербайджана к обеспечению энергобезопасности европейских государств через Южный газовый коридор и перспективы экспорта «зеленой» энергии через Черноморский подводный кабель создавают дополнительный контур устойчивости. Сопряжение транспортного маршрута TRIPP с существующими и перспективными энергетическими коммуникациями превращает Южный Кавказ в многофункциональный инфраструктурный коридор.

Год, прошедший со дня Вашингтонского саммита, доказал жизнеспособность предложенной Баку мирной концепции, основанной на международном праве и взаимной экономической выгоде. Проект TRIPP и сопутствующие ему логистические инициативы продемонстрировали, что устойчивый мир конструируется не только на дипломатической бумаге, но и на рельсах, автомагистралях, таможенных терминалах и финансовых соглашениях. Южный Кавказ уверенно закрывает страницу исторической нестабильности и занимает законное место одного из ключевых центров мировой геоэкономики XXI века.

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