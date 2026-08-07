Молодой мигрант погиб, пытаясь добраться до Сеуты на параплане

Обнаружено тело молодого мигранта из стран Африки к югу от Сахары. Он погиб сегодня утром, пытаясь добраться до Сеуты из марокканских гор на параплане, упав в море незадолго до приземления.

Источники в Гражданской гвардии, на которые ссылается агентство Efe, сообщили, что молодой человек сбежал из района Бензу, расположенного в холмистой местности, возвышающейся над марокканским побережьем и северной частью залива Сеута, чтобы проникнуть в испанский эксклав в Марокко.

По причинам, которые в настоящее время расследуются, он потерял контроль над парапланом и упал в воду. Он был уже безжизненным, когда его спасли сотрудники Гражданской гвардии в 8:00 утра.