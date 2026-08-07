В Агдаше напали на сотрудников İTV, снимавших свадьбу несовершеннолетней — ВИДЕО

В Агдашском районе Азербайджана съемочная группа телеканала İTV подверглась нападению во время подготовки репортажа о предотвращенной свадьбе несовершеннолетней.

Журналисты прибыли на место, чтобы осветить ситуацию, связанную с планировавшейся свадьбой 17-летней девушки. Однако организаторы торжества выразили недовольство присутствием съемочной группы и применили к журналистам физическую силу.

Ранее полиция и представители других государственных органов провели проверку после поступившей информации о подготовке свадьбы с участием несовершеннолетней. В ходе расследования было установлено, что девушке 17 лет.

Сотрудники полиции и представители профильных ведомств провели разъяснительные беседы с родителями обеих сторон, напомнив, что ранний брак противоречит законодательству. В результате запланированное свадебное торжество было перенесено.