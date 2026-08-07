Анар Байрамов уволил замдиректора Yeni Klinika

Уволен заместитель директора Yeni Klinika.

Как сообщает Unikal, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Анар Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно документу, Равиль Тагиев освобожден от должности заместителя директора Yeni Klinika.

Тагиев был назначен на эту должность в 2024 году.

Отмечается, что директором Yeni Klinika является Захра Везирова, которая была назначена руководителем медицинского учреждения в мае этого года.