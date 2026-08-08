Пашинян: Армения до 8 августа прошлого года находилась в тупике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вашингтонский саммит 8 августа 2025 года вывел Армению из тупика и открыл перед страной перспективы, которыми следует воспользоваться.

Об этом говорится в послании Пашиняна по случаю первой годовщины трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне.

При этом он подчеркнул, что процесс реализации мирной повестки еще не завершен.

"До 8 августа 2025 года наше государство находилось в тупике, а после 8 августа перед нами открылись безграничные перспективы. Воспользуемся мы ими или нет, зависит от нашей коллективной воли", - заявил премьер.

Одним из важнейших результатов Вашингтонского саммита Пашинян назвал проект "Маршрут Трампа" (TRIPP). По его словам, проект станет одним из ключевых элементов экономики страны и региона.

"В ближайшее время мы приступим к практической реализации TRIPP, и это станет крупным региональным и международным событием", - подчеркнул Пашинян.

Глава правительства Армении добавил, что страница конфликта между двумя странами закрыта, а мир стал частью повседневной жизни граждан.