Апелляционный суд в США запретил Трампу строить бальный зал в Белом доме

Федеральный апелляционный суд США распорядился остановить строительство бального зала стоимостью $400 млн на месте снесённого Восточного крыла Белого дома.

Об этом сообщает Reuters.

Решение принято по иску Национального фонда сохранения исторического наследия и подтверждает запреты, вынесенные окружным судом весной 2026 года.

«Каждый президент является лишь временным обитателем Белого дома, а не его владельцем, и не может кардинально изменить его без одобрения Конгресса. Строить или не строить этот огромный бальный зал — решать Конгрессу, и это не должно быть вопросом самоуправства исполнительной власти,— говорится в заявлении суда.— Конгресс не уступал исполнительной ветви неограниченную власть на кардинальную перепланировку и перестройку Белого дома — Народного дома — в угоду желаниям конкретного президента».

Исполнение решения приостановлено на 14 дней, чтобы дать администрации Дональда Трампа возможность обратиться в Верховный суд США, который вынесет окончательный вердикт.