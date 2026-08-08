Она дарила жизнь и знания: к 100-летию Назии Шамсадинской

8 августа исполняется 100 лет со дня рождения Назии Мусаевны Шамсадинской - заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук, профессора, акушера-гинеколога, кавалера ордена «Шохрат», человека, посвятившего медицине и воспитанию новых поколений врачей большую часть своей жизни.

26 августа 2020 года Назии ханум не стало. Ей было 94 года.

Ее жизненный путь вместил в себя практически всю сложную историю XX века: репрессии, потерю родителей, годы работы врачом в районе, научные открытия, преподавание, международные конгрессы и воспитание учеников, многие из которых впоследствии сами стали известными специалистами.

Девочка, которой пришлось начинать жизнь заново

Назия Шамсадинская родилась 8 августа 1926 года в известной бакинской династии врачей. Основательницей этой династии была заслуженный врач Азербайджана Тейран (Техран) ханум Шамсадинская.

Однако детство Назии оказалось совсем не таким, каким могло бы быть у девочки из семьи интеллигентов.

Когда ей было десять лет, ее отца арестовали, а вскоре была арестована и мать. Назия вместе с братом осталась на попечении бабушки.

Когда Назия с отличием окончила школу и подала документы на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института, ректор отказался их принять.

Но Назия не смирилась.

Она написала письмо в Москву, в Комитет по делам высшей школы. А пока ждала ответа, подала документы на химический факультет Азербайджанского государственного университета. Там ее приняли.

Так получилось, что некоторое время Назия одновременно двигалась к двум наукам.

Ей нравились высшая математика и химия, училась она хорошо. Ей даже предложили работу лаборанта.

Тем временем из Москвы на имя ректора мединститута пришел ответ с требованием принять документы отличницы Назии Шамсадинской.

Так начался ее путь в медицину.

Учитель, которого она выбрала сама

В медицинском институте Назия сразу стала старостой группы и оставалась ею все пять лет учебы.

До конца жизни она помнила имена и фамилии своих сокурсников и любимых преподавателей.

Среди них была Махбуба ханум Махмудбекова из известного шушинского рода Мехмандаровых, Афтаб ханум Султанова — главный акушер-гинеколог Азербайджана в годы войны, профессор Рагим Наджафович Гусейнов, научивший ее оперировать.

Особое место в ее профессиональной судьбе занимал профессор Федор Николаевич Ильин — один из основоположников службы родовспоможения и научного акушерства в Азербайджане.

После окончания института Назия была направлена в Ордубад. Там в течение пяти лет она работала районным акушером-гинекологом и заведовала родильным отделением.

Вернувшись в Баку, она сама попросила направить ее к Федору Ильину.

Ее просьбу удовлетворили.

Назия стала ординатором пятого клинического роддома.

Но врачебной практики ей было недостаточно. Она хотела заниматься наукой.

450 случаев, которые стали основой научной работы

В 1957 году профессор Ильин дал Назии Шамсадинской положительный отзыв для поступления в аспирантуру.

Темой ее кандидатской диссертации стала эклампсия в Азербайджане — тяжелое осложнение беременности, связанное с высоким артериальным давлением и судорогами.

Работая над исследованием, Назия ханум выявила в Азербайджане 450 случаев заболевания, многие из которых приводили к серьезным осложнениям.

Изучив эти случаи и сделав научные выводы, она успешно защитила кандидатскую диссертацию.

Через несколько лет последовала докторская — «Тазовая артериография в изучении анатомического и функционального состояния сосудов матки и ее придатков».

Назия Шамсадинская стала одним из первопроходцев внедрения этого метода в Азербайджане. Она предложила использовать его в акушерстве и гинекологии для определения доброкачественности или злокачественности опухолей органов репродуктивной системы.

Возможность своевременно установить правильный диагноз означала и возможность выбрать правильную тактику лечения и операции.

Так научная работа напрямую превращалась в практическую помощь пациенткам.

Более 30 лет кафедры, сотни научных работ и ученики

В разные периоды, в общей сложности более 30 лет, Назия ханум возглавляла кафедру акушерства и гинекологии.

Она стала автором более 200 научных публикаций, в том числе монографии «Медикаментозное лечение в акушерстве и гинекологии», написанной совместно с профессором Д.Я. Гусейновым, 14 методических рекомендаций и одного рационализаторского предложения.

Под ее руководством проводились исследования влияния вредных факторов внешней среды на репродуктивную функцию женщины, а также причин анемии, невынашивания беременности и внутриутробной инфекции.

Она участвовала в международных конгрессах, представляя азербайджанскую медицинскую науку за рубежом.

Но, возможно, одним из главных ее достижений стали не публикации и даже не научные степени.

Под руководством профессора Шамсадинской были подготовлены 40 кандидатов и три доктора медицинских наук.

Она десятилетиями читала лекции на азербайджанском и русском языках, работала врачом, выполняла сложные хирургические операции и оказывала экстренную медицинскую помощь.

Для многих ее учеников она стала не просто преподавателем. Она стала Наставником.

«Она еще невольно соединяла и судьбы»

Один из самых удивительных эпизодов, связанных с памятью о Назии ханум, произошел уже после ее смерти.

Как рассказывала 1news.az ее внучка Тейран Шамсадинская, в 2018 году они с сестрой Наргиз находились на конгрессе в Рио-де-Жанейро.

Там к ним подошла женщина, услышавшая русскую, английскую и азербайджанскую речь, и сказала, что они из Баку.

Затем она представила им своего мужа — Диего, первого гинеколога Панамы, который защитился в Азербайджане и был студентом Назии Шамсадинской. Выяснилось также, что с будущей женой он познакомился именно в Баку.

«После этого поста было столько отзывов о ней в комментариях, писали ее студенты, рассказывали, что, помимо знаний, которые она им дала, она еще невольно соединяла и судьбы», — вспоминала Тейран ханум.

«Ушла эпоха»

После смерти Назии ханум ее ученики написали:

«Ушла эпоха... Эти слова сегодня произносил каждый, услышавший печальную новость о кончине Назии Мусаевны Шамсадинской».

Для своих учеников она была человеком, который передавал не только знания. Они вспоминали ее манеру преподавания, общения, сдержанный стиль, профессиональную требовательность и огромное количество историй, которые навсегда остались частью их собственной жизни.

За ее плечами были репрессии и потеря родителей, тяжелые личные испытания, утрата дочери и сына. Но, несмотря на все это, она продолжала работать.

Практически до конца жизни Назия ханум оставалась профессором кафедры акушерства и гинекологии.

Она была награждена орденом «Шохрат».

Человек, который продолжает жить в своих учениках

Сегодня, спустя шесть лет после ее ухода, Назии Шамсадинской исполнилось бы 100 лет.

Век — цифра, которая сама по себе заставляет остановиться и оглянуться.

Но в случае Назии ханум гораздо важнее не цифра, а то, что осталось после нее.

Научные работы.

Врачи, которых она подготовила.

Пациенты, которым помогли знания, переданные ею своим ученикам.

Истории людей, встретивших ее учеников спустя десятилетия и узнавших в них продолжение ее профессиональной школы.

И память семьи.

Возможно, именно это и есть самая точная формула врачебного и человеческого наследия: человек продолжает жить не только в воспоминаниях близных, но и в знаниях, которые он передал другим, в профессиональной культуре, которую сформировал, и в судьбах людей, которым когда-то помог.

8 августа Назии Шамсадинской исполнилось бы 100 лет.

И в этот день хочется вспомнить ее не только как выдающегося врача и ученого, но и как женщину, которая, несмотря на обстоятельства, однажды выбрала свою профессию — и всю жизнь оставалась ей верна.

Путь Назии ханум Шамсадинской продолжают и её внучки - Наргиз и Тейран Шамсадинские, которые также выбрали профессию врача. Таким образом, медицинская династия Шамсадинских, начатая ещё Тейран (Техран) ханум Шамсадинской, продолжается уже в нескольких поколениях.

Для семьи это не просто профессиональная традиция, а своеобразное наследие - служение медицине, науке и людям, которому Назия ханум посвятила всю свою жизнь.