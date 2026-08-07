Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана
Сенат Конгресса США принял законопроект, предусматривающий усиление санкционного давления в отношении России и Ирана.
Следующим этапом документ рассмотрит Палата представителей Конгресса.
Перед голосованием сенаторы отклонили поправку, которая ограничивала бы полномочия президента США по введению таможенных пошлин в отношении третьих стран, закупающих российскую нефть и газ.
Голосование прошло незадолго до начала летнего перерыва в работе Конгресса, который продлится пять недель.
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