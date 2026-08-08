Бессент допустил заключение нового соглашения с Ираном в ближайшие дни

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новое соглашение о прекращении огня между США и Ираном может быть заключено уже 7 или 8 августа.

Об этом глава американского Минфина сообщил в интервью телеканалу 12News.

По словам Бессента, договоренность может предусматривать прекращение огня сроком от 30 до 60 дней, а также открытие Ормузского пролива.

Министр отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран в военной и экономической сферах. В частности, он упомянул американскую операцию "Эпическая ярость" и инициативу Минфина США "Экономическая ярость".

Бессент также заявил, что в будущем Ормузский пролив уже не сможет функционировать так, как прежде, поскольку Иран использовал его в качестве инструмента давления. По его словам, часть энергетических потоков может быть перенаправлена по альтернативным маршрутам.