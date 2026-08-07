Презентована «Ходжалинская энциклопедия» - ФОТО

В Ходжалы состоялась презентация «Ходжалинской энциклопедии». Автором идеи и руководителем проекта Энциклопедии, изданной в 2026 году при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики, является Сария Муслимгызы. Авторы издания - профессор Мубариз Аллахвердиев, Рустам Гаджиев и Дурдана Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, «Ходжалинская энциклопедия» состоит из четырех частей. В первой части представлена информация об истории, географии, архитектурных и археологических памятниках Ходжалы, а также Ходжалинском геноциде. Вторая часть посвящена трагическим историям жизни жертв Ходжалинского геноцида (погибших, пропавших без вести и выживших). В третьей части энциклопедии повествуется о выдающихся ходжалинцах. В четвертой части впервые представлены сведения о ходжалинских беках и их родословных.

Выступившая на мероприятии С. Муслимгызы сообщила, что работа над энциклопедическим изданием продолжалась три года.

Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов отметил, что проведение презентации «Ходжалинской энциклопедии» в освобожденном Ходжалы вызывает гордость. Подчеркивалась важность сохранения для будущих поколений книги, в которой собраны подробные сведения о Ходжалы и официальные документы о геноциде.

Выступившие на презентации выразили уверенность в том, что сведения о ходжалинской интеллигенции и общественных деятелях, в особенности о ходжалинских беках, вызовут большой интерес.