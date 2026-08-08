На двух НПЗ в России вспыхнули пожары после атаки украинских беспилотников

Украина ночью 8 августа атаковала Ильский НПЗ и Сызранский НПЗ в России, в результате чего на обоих предприятиях вспыхнули пожары.

Как передает 1news.az, об этом сообщают РБК-Украина, оперативный штаб Краснодарского края и губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на Ильском НПЗ. По предварительной информации, пострадали 5 человек", — говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.

По информации РБК-Украина, также под удар попал Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Сообщается, что после атаки на территории завода наблюдались красное зарево и густой черный дым.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев подтвердил, что одно из промышленных предприятий области этой ночью подверглось атаке украинских беспилотников.

"В настоящее время продолжается ликвидация последствий. Оперативные службы работают на месте падения беспилотников. Информация о пострадавших уточняется", — написал он.

Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.