Bloomberg: Украина обязалась не атаковать танкеры с казахстанской нефтью в Черном море
Украина обязалась не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и инфраструктуре в Черном море, необходимой для экспорта казахстанской нефти.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.
По его словам, Киев будет воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также на суда, следующие к терминалу, если они не связаны с Россией, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть.
По данным агентства, Украина взяла на себя эти обязательства после переговоров с представителями американских властей.
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