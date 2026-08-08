Bloomberg: Украина обязалась не атаковать танкеры с казахстанской нефтью в Черном море

Украина обязалась не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и инфраструктуре в Черном море, необходимой для экспорта казахстанской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Киев будет воздерживаться от атак на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а также на суда, следующие к терминалу, если они не связаны с Россией, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российскую нефть.

По данным агентства, Украина взяла на себя эти обязательства после переговоров с представителями американских властей.