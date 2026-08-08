Азербайджан вновь подтвердил полную поддержку мирного урегулирования конфликта в Грузии
Азербайджан вновь подтвердил полную поддержку мирного урегулирования конфликта в Грузии на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
Подчеркивается, что Азербайджан придает большое значение отношениям стратегического партнерства и добрососедским связям с Грузией.
"Наша страна продолжит деятельность, направленную на дальнейшее укрепление и развитие отношений, сформировавшихся между двумя государствами на протяжении многих лет".
We reaffirm our full support for the peaceful resolution of the conflict in Georgia based on the principles of sovereignty and territorial integrity within internationally recognized borders.
Azerbaijan highly values its strategic partnership and close neighborly relations with… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 8, 2026