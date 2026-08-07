Мирзиёев и Трамп обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений

Состоялся телефонный разговор между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность последовательной реализации всех договорённостей, достигнутых на высшем уровне, а также обсуждены перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнёрства.

Трамп отметил, что отношения между Узбекистаном и США достигли «беспрецедентного уровня».

Лидеры обсудили реализацию программы экономического сотрудничества между двумя странами, расширение межрегионального взаимодействия, а также совместные проекты в сферах гражданской авиации, автомобилестроения, горнодобывающей промышленности, энергетики, металлургии, цифровых технологий и других отраслях.

В ходе беседы Мирзиёев также вновь поздравил президента США с 250-летием независимости Соединённых Штатов.