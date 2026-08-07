Зеленский впервые прибыл в Сербию
Украинский президент в пятницу, 7 августа, прибыл в Сербию. Сегодня и завтра у него запланированы переговоры с руководством страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Глава государства подтвердил прибытие в Сербию и рассказал, что сегодня и завтра запланированы важные переговоры с сербским президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Мацутом.
«Будем говорить о расширении экономических связей между нашими странами, отношениях с Евросоюзом и других вещах, которые могут сработать для наших народов, вопросах безопасности», - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина всегда настроена работать «конструктивно, взаимовыгодно и на основе взаимного уважения».
Это первый официальный визит Владимира Зеленского в Белград с момента его пребывания на посту президента Украины. До этого лидеры неоднократно встречались на международных форумах и саммитах за пределами своих стран.