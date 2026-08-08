МЧС призвало отдыхающих соблюдать правила безопасности у водоемов

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана призвало граждан, направляющихся к водоемам в условиях сильной жары, строго соблюдать правила безопасности.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, наблюдается знойная погода, которая, как ожидается, сохранится и в воскресенье.

"В такую погоду, особенно в выходные дни, граждане массово направляются к водоемам для отдыха. Однако, к сожалению, несоблюдение некоторыми гражданами соответствующих правил безопасности в итоге приводит к трагическим последствиям", - говорится в обращении.

МЧС напомнило, что запрещено купаться в не предназначенных для этого местах, в том числе в каналах, реках, арыках и других водоемах, а также заплывать за обозначенные границы зоны купания.

Кроме того, запрещается заходить в пляжную зону на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.

В ведомстве призвали не оставлять детей на пляжах без присмотра, строго соблюдать требования предупреждающих знаков и информационных табличек, а также беспрекословно выполнять указания спасателей.