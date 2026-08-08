Открытие Ормузского пролива зависит от выполнения США условий Ирана — КСИР

Открытие Ормузского пролива зависит от выполнения Соединёнными Штатами условий Ирана.

Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции Хосейн Мохеби.

"Открытие пролива возможно только при условии полного принятия США условий, выдвинутых Ираном, и отказа от вмешательства в региональные переговоры. Как только США примут условия Ирана, Ормузский пролив, безусловно, будет открыт", — цитирует его Tasnim.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Иран намерен запретить кораблям ВМС США проход через Ормузский пролив в рамках обсуждаемого соглашения о возобновлении судоходства.