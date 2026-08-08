У побережья Турции нашли неизвестный беспилотник
Неизвестный беспилотник обнаружили в море примерно в 500 метрах от побережья турецкой провинции Сакарья, его передали подразделениям береговой охраны для обследования, передал телеканал NTV.
"Беспилотный летательный аппарат обнаружили примерно в 500 метрах от берега", — говорится в сообщении.
БПЛА заметили спасатели в районе Кожаали. После их сообщения к месту происшествия прибыли сотрудники командования береговой охраны.
Аппарат, упавший в море, доставили подразделениям береговой охраны для обследования.
510