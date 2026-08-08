Ильхам Алиев и Никол Пашинян провели телефонный разговор 

8 августа Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает 1 news.az со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по случаю первой годовщины прошедшего 8 августа 2025 года при поддержке Президента США Дональда Трампа Вашингтонского мирного саммита, который установил мир между Азербайджаном и Арменией, а также по случаю парафирования текста Мирного соглашения между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Стороны особо отметили важную роль Президента Дональда Трампа и Правительства Соединенных Штатов Америки в продвижении мирного процесса.

Стороны отметили прогресс, достигнутый за последний год в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы было подчеркнуто, что развитие торгово-экономических связей между двумя странами является наглядным проявлением преимуществ мира. В этом контексте стороны отметили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также перевозку транзитных грузов через территорию Азербайджана в Армению и из Армении в другие пункты назначения.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о реализации маршрута TRIPP в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне.

Стороны подчеркнули важность продолжения усилий по продвижению мирного процесса и обеспечению прочного мира, стабильности, транспортной связности и экономического сотрудничества в регионе.