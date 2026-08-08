Аббас Арагчи: Иран и Оман близки к соглашению по новому маршруту судоходства в Ормузском проливе

Иран и Оман близки к соглашению о новом маршруте судоходства в Ормузском проливе, но его открытие зависит и от других условий.

Как передает 1news.az со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом заявил глава ведомства Аббас Арагчи на пресс-конференции в субботу.

"Переговоры с Оманом по правовому механизму управления Ормузским проливом и определению маршрута движения судов продолжаются. Мы очень близки к соглашению, однако открытие пролива зависит и от других условий, включая устранение последствий допущенных США нарушений Исламабадского меморандума", — сказал он.

По словам Арагчи, действовавшая ранее система разделения движения судов (TSS) больше не устраивает Иран. Необходимо разработать новую схему, что сопряжено со значительными техническими и правовыми сложностями.

"С учетом этих сложностей сейчас обсуждается временный маршрут. Он будет действовать до согласования новой постоянной схемы и станет ее основой. Военные и военно-морские представители Ирана и Омана провели переговоры на основе имеющихся карт. После подведения итогов этих переговоров будет определен новый маршрут", — отметил министр.

Арагчи также обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума, заявив что каждый такой случай должен быть рассмотрен отдельно.

"Иран выполнял пятый пункт меморандума, согласно которому в течение месяца судоходство должно было вернуться к обычному уровню. За две недели его интенсивность достигла 60% от нормального уровня. Однако американцы, несмотря на предупреждения Ирана, стали добиваться создания новых маршрутов в Ормузском проливе, пытаясь поставить под сомнение роль Ирана в управлении проливом. Нарушение меморандума и оспаривание этой роли для Тегерана категорически неприемлемы", — сказал Арагчи.